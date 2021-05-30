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Son dakika: CHP’li İBB Yönetimi suya yüzde 50 zam yapmak istiyor! AK Parti'li Mehmet Tevfik Göksu duyurdu

Son dakika haberi... Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili , CHP’li İBB Yönetimi’nin yarın ’ne yüzde 50’ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı. tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Son dakika: CHP’li İBB Yönetimi suya yüzde 50 zam yapmak istiyor! AK Parti'li Mehmet Tevfik Göksu duyurdu

31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İSKİ Genel Kurulu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İSKİ'nin Genel Kurulu'na zam teklifi getireceği öğrenildi.

'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak.

GİZLİ ZAM

Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha var.

2019 yılında AK Parti Grubu'nun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.

Böylece, İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.



GÖKSU: İSTANBULLULAR ADINA VERECEĞİMİZ KARAR KONUSUNDA SIZ NE DIYORSUNUZ?"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi'ne %50'ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" diye sordu.

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)

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