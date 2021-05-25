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Haberler Galeri Deprem toplanma alanına kentsel dönüşüm! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto: 1 kişi yaralandı

Deprem toplanma alanına kentsel dönüşüm! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto: 1 kişi yaralandı

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında temel atma görenine katılmak için Eyüpsultan'a giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahalleli tarafından protesto edildi. Yaşanan arbedede bir kişi yaralanırken, yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösteren bir kişi, "Burası deprem toplanma alanı. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 13:45
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Deprem toplanma alanına kentsel dönüşüm! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto: 1 kişi yaralandı

BİR KADIN DÜŞEREK YARALANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem toplanma alanına kentsel dönüşüm! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto: 1 kişi yaralandı

Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.

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Deprem toplanma alanına kentsel dönüşüm! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto: 1 kişi yaralandı

Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu.

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Deprem toplanma alanına kentsel dönüşüm! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto: 1 kişi yaralandı

Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı.

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Deprem toplanma alanına kentsel dönüşüm! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto: 1 kişi yaralandı

Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.