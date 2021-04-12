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Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde dikkat çeken isimler! Muharrem İnce a takımını belirledi

Memleket Partisi lideri a takımını belirledi. 23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ekibinde dikkat çeken isimler var. İşte o isimler ve ince cephesinden son kulis bilgileri…

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde dikkat çeken isimler! Muharrem İnce a takımını belirledi

23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan a takımını belirledi. İnce'nin ekibinde sürpriz isimler yer alacak.

Onlardan biri teknik direktör ve eski milli futbolcu .

İddiaya göre Ümit Özat partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturacak.

A HABER O İSİMLERE ULAŞTI

'in edindiği bilgilere göre 'ın genel sekreter, İzmir Milletvekili 'nin parti sözcüsü, gazeteci medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı, 'nun ise hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MUHARREM İNCE'NİN MUHTEMEL A TAKIMI

ÜMİT ÖZAT- GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN UFUK AKGÜN - MALİ İŞLER

HAKKI AKALIN - GENEL SEKRETER

BURAK HASAR- SAĞLIK

MEHMET ALİ ÇELEBİ - PARTİ SÖZCÜSÜ

HÜSEYİN AVNİ AKSOY - GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

İPEK ÖZKAL- KAMUDA VERİMLİLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN İLERİ - YURTDIŞI TÜRKLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI,

BERK HACIGÜZELLER- EKONOMİ

ŞABAN SEVİNÇ - MEDYA

MEVLÜT DUDU - HUKUK İŞLERİ

SERKAN ÖZGÜR - AR-GE

ÇİĞDEM SOYLU - ÇEVRE VE HAYVAN HAKLARI

Partinin adı ile ilgili ise son karar verildi. Daha önce "mavi" olacağı öğrenilen partinin adı "Memleket" olacak.

Muharrem İnce; 20,21,22 Nisan tarihlerinde kurmaylarını toplayacak.

Partinin kuruluşu 23 Nisan'da genel merkezde ilan edilecek.

Logosunda ise Türkiye haritası üzerine nazar boncuğu yer alacak.

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