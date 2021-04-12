Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde dikkat çeken isimler! Muharrem İnce a takımını belirledi
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce a takımını belirledi. 23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ekibinde dikkat çeken isimler var. İşte o isimler ve ince cephesinden son kulis bilgileri…
23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan muharrem ince a takımını belirledi. İnce'nin ekibinde sürpriz isimler yer alacak.
Onlardan biri teknik direktör ve eski milli futbolcu Ümit Özat.
İddiaya göre Ümit Özat partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturacak.
A HABER O İSİMLERE ULAŞTI
A Haber'in edindiği bilgilere göre Hakkı Akalın'ın genel sekreter, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin parti sözcüsü, gazeteci Şaban Sevinç medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı, Mevlüt Dudu'nun ise hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MUHARREM İNCE'NİN MUHTEMEL A TAKIMI
ÜMİT ÖZAT- GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
SERKAN UFUK AKGÜN - MALİ İŞLER
HAKKI AKALIN - GENEL SEKRETER
BURAK HASAR- SAĞLIK
MEHMET ALİ ÇELEBİ - PARTİ SÖZCÜSÜ
HÜSEYİN AVNİ AKSOY - GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
İPEK ÖZKAL- KAMUDA VERİMLİLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
SERKAN İLERİ - YURTDIŞI TÜRKLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI,
BERK HACIGÜZELLER- EKONOMİ
ŞABAN SEVİNÇ - MEDYA
MEVLÜT DUDU - HUKUK İŞLERİ
SERKAN ÖZGÜR - AR-GE
ÇİĞDEM SOYLU - ÇEVRE VE HAYVAN HAKLARI
Partinin adı ile ilgili ise son karar verildi. Daha önce "mavi" olacağı öğrenilen partinin adı "Memleket" olacak.
Muharrem İnce; 20,21,22 Nisan tarihlerinde kurmaylarını toplayacak.
Partinin kuruluşu 23 Nisan'da genel merkezde ilan edilecek.
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