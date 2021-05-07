CHP'de Muharrem İnce telaşı! Yeni istifalar bekleniyor
Son dakika haberine göre; Muharrem İnce'nin yeni oluşumu Memleket Hareketi'nin ardından kuracağı Memleket Partisi CHP’de alarm verdi. Vekil ve eski ağır toplar İnce’ye katılınca, CHP yönetimi tedbir arayışına girdi.
CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona yaklaşırken, CHP'yi tekrar 'İnce telaşı' sardı. Daha önce İnce ile temas edebilecek isimlerle görüşerek muhtemel transferleri engellemeye çalışan CHP yönetimi, PM Üyesi Gaye Usluer'in istifasının ardından yeniden teyakkuza geçti.
İKNA İÇİN UĞRAŞIYORLAR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz aylarda CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında kopmalar olmuş, milletvekili düzeyinde istifalar gelmişti. Önce İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti ile yollarını ayırmıştı. Devam eden süreçte eski milletvekillerinden Hakkı Akalın ve Mevlût Dudu istifasını duyurmuştu. İstifa kervanına son olarak Eskişehir eski Milletvekili ve PM Üyesi Gaye Usluer katıldı. Usluer "Adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" diyerek istifasını duyurmuştu. Usluer'in 'devam' açıklaması, 'yeni bir adreste siyasi hayatına devam edeceği' şeklinde yorumlanıyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de CHP yönetimini eleştirerek istifa etmişti. Çiçek'in de yeni adresinin Memleket Partisi olması bekleniyor.
CHP yönetiminin, yeni istifaları önlemek için, İnce ile yakın çalışmış ve kurultayda destek olmuş isimlerle bire bir temas kurarak partiden ayrılmamaları konusunda iknaya çalıştığı ifade ediliyor.
KÜSKÜNLER BEKLEMEDE...
Öte yandan kulislerde, CHP'deki 'Küskünler'in de İnce'yi takibe aldığı konuşuluyor.
İnce'nin yeni partisinde yer alabilecek isimler arasında; eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Onur Öymen ile 2019'da ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski grup başkanvekili Kemal Anadol ile eski Genel Sekreter Önder Sav, eski milletvekili Süheyl Batum ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger'in olduğu belirtiliyor. Bu isimlerin yanı sıra bazı milletvekilleri, gazeteciler, iş adamlarının da partiye katılabileceği vurgulanıyor.
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