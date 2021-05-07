07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'de Muharrem İnce telaşı! Yeni istifalar bekleniyor

CHP'de Muharrem İnce telaşı! Yeni istifalar bekleniyor

Son dakika haberine göre; 'nin yeni oluşumu Memleket Hareketi'nin ardından kuracağı Memleket Partisi CHP’de alarm verdi. Vekil ve eski ağır toplar İnce’ye katılınca, CHP yönetimi tedbir arayışına girdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
CHP'de Muharrem İnce telaşı! Yeni istifalar bekleniyor

CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili , Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona yaklaşırken, CHP'yi tekrar 'İnce telaşı' sardı. Daha önce İnce ile temas edebilecek isimlerle görüşerek muhtemel transferleri engellemeye çalışan CHP yönetimi, PM Üyesi 'in istifasının ardından yeniden teyakkuza geçti.

İKNA İÇİN UĞRAŞIYORLAR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz aylarda CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında kopmalar olmuş, milletvekili düzeyinde istifalar gelmişti. Önce İzmir Milletvekili , Karabük Milletvekili ve Yalova Milletvekili , parti ile yollarını ayırmıştı. Devam eden süreçte eski milletvekillerinden ve Mevlût Dudu istifasını duyurmuştu. İstifa kervanına son olarak eski Milletvekili ve PM Üyesi Gaye Usluer katıldı. Usluer "Adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" diyerek istifasını duyurmuştu. Usluer'in 'devam' açıklaması, 'yeni bir adreste siyasi hayatına devam edeceği' şeklinde yorumlanıyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından de CHP yönetimini eleştirerek istifa etmişti. Çiçek'in de yeni adresinin Memleket Partisi olması bekleniyor.


CHP yönetiminin, yeni istifaları önlemek için, İnce ile yakın çalışmış ve kurultayda destek olmuş isimlerle bire bir temas kurarak partiden ayrılmamaları konusunda iknaya çalıştığı ifade ediliyor.

KÜSKÜNLER BEKLEMEDE...
Öte yandan kulislerde, CHP'deki 'Küskünler'in de İnce'yi takibe aldığı konuşuluyor.

İnce'nin yeni partisinde yer alabilecek isimler arasında; eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve ile 2019'da ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı , eski grup başkanvekili ile eski Genel Sekreter , eski milletvekili ve CHP PM üyesi 'in olduğu belirtiliyor. Bu isimlerin yanı sıra bazı milletvekilleri, gazeteciler, iş adamlarının da partiye katılabileceği vurgulanıyor.

Sosyal medyadan açıkladı! CHP'de istifa depremi SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI! CHP'DE İSTİFA DEPREMİ
Muharrem İnce a takımını belirledi! Dikkat çeken isimler MUHARREM İNCE A TAKIMINI BELİRLEDİ! DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
CHP’de bir Muharrem İnce istifası daha CHP'DE BİR MUHARREM İNCE İSTİFASI DAHA
Muharrem İnce parti için tarih verdi! MUHARREM İNCE PARTİ İÇİN TARİH VERDİ!
CHP İnce depremi! 40 kişi istifa etti CHP "İNCE" DEPREMİ! 40 KİŞİ İSTİFA ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA