CHP'de Muharrem İnce telaşı! Yeni istifalar bekleniyor

İKNA İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz aylarda CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında kopmalar olmuş, milletvekili düzeyinde istifalar gelmişti. Önce İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti ile yollarını ayırmıştı. Devam eden süreçte eski milletvekillerinden Hakkı Akalın ve Mevlût Dudu istifasını duyurmuştu. İstifa kervanına son olarak Eskişehir eski Milletvekili ve PM Üyesi Gaye Usluer katıldı. Usluer "Adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" diyerek istifasını duyurmuştu. Usluer'in 'devam' açıklaması, 'yeni bir adreste siyasi hayatına devam edeceği' şeklinde yorumlanıyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de CHP yönetimini eleştirerek istifa etmişti. Çiçek'in de yeni adresinin Memleket Partisi olması bekleniyor.