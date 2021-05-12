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Muharrem İnce 19 Mayıs'ta parti kuruyor! Genel merkeze tabela asıldı

Son dakika haberi... 'den ayrılan 'nin başlattığı 'nin partileşme çalışmalarında sona gelindi. Parti genel merkezine tabela da asıldı. Detayları muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Muharrem İnce 19 Mayıs'ta parti kuruyor! Genel merkeze tabela asıldı

'den ayrılan 'nin başlattığı 'nin partileşme çalışmalarında sona gelindi.

Parti genel merkezine tabela da asıldı. Detayları muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Muharrem İnce'nin partisinin sloganı belli olacak.

Genel merkeze tabela asıldı GENEL MERKEZE TABELA ASILDI

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