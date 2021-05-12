Muharrem İnce 19 Mayıs'ta parti kuruyor! Genel merkeze tabela asıldı
Son dakika haberi... CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindi. Parti genel merkezine tabela da asıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
GÜNDEM A Haber
CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindi.
Parti genel merkezine tabela da asıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Muharrem İnce'nin partisinin sloganı belli olacak.
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