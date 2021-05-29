Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

28 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.