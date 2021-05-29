Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
Koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, gözler yasakların kalkacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında hafta sonu yasakları yer aldı. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçilmesi beklenen Türkiye'de hafta sonu yasaklarının biteceği tarih konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Tam kapanma ile birlikte, 1 Haziran'a kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. 1 Haziran'dan sonra uygulanması beklenen normalleşme sürecinin takvimi merakla beklenirken, gözler hafta son yasaklarına çevrildi. Peki, hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran'dan sonra uygulanacka normalleşme süreci belli olacak. Buna göre, hafta sonu yasakları için hangi kararların alınacağı da pazartesi günü belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
28 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.
Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.
KOVİD-19 AŞI MİKTARI 28 MİLYON 686 BİN 47'YE ULAŞTI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 28 Mayıs saat 23.01 itibarıyla 28 milyon 686 bin 47 oldu.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 424 bin 157, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 261 bin 890 oldu.
TAM BAĞIMLI, ORTA DÜZEY VE AĞIR ENGELLİLERE KOVİD-19 AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI
Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre öncelikli gruplar arasına dahil edilen tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.
Bu kapsamda ekipler, Türkiye genelinde evlerinden çıkamayan çok sayıda tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşın ikametlerine giderek aşıyı uyguladı.
TÜRKİYE GENELİNDE HAFTA SONU KESİNTİSİZ UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "tam kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "kademeli normalleşme tedbirleri" konulu genelge göndermişti.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
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