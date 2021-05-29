Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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