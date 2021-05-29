9. Fetih Kupası İstanbul'da gerçekleşti! 30 ülkeden 200’e yakın sporcu İstanbul’da yay gerdi

İstanbul Fethi'nin 568. yıl dönümünde gerçekleşen 9. Fetih Kupası İstanbul'da yapıldı. Kupaya, 30'un üzerinde 200'e yakın sporcu katıldı.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası'nın 9.'su 27-29 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen organizasyona bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı. Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan 9. Uluslararası Fetih Kupası, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yoğun Covid-19 tedbirleri altında gerçekleştirdi. Final müsabakalarının arından yapılan ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yönetimiyle katıldı. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.

Törende açılış konuşması yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl İstanbul'un fethin 568. yıl döneminde şölenimizi pandemi koşullarına göre yapıyoruz. Geçen sene yaptığımız 8. organizasyonumuz dünyada örnek gösterildi. Bugün farklı ülkelerden yaklaşık 200 sporcuyu ağırladık. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Dünyada tek olan bir organizasyon. Geleneksel okçularla modern okçuların aynı anda yarıştığı bir turnuva. Bakanımıza, Dünya Etnospor Federasyonu Başkanımıza, Valimize, Milletvekillerimize, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Yarışan yerli-yabancı bütün sporcularımıza konuklarımıza teşekkür ediyorum. Sporun barış ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşadık. 9.Uluslararsı Fetih Kupamız hayırlı olsun" dedi.