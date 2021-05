9. Fetih Kupası İstanbul'da gerçekleşti! 30 ülkeden 200’e yakın sporcu İstanbul’da yay gerdi

Bakan Kasapoğlu: "Çıtayı her alanda yukarı taşıyacağız"



Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödül veren ve ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü birlikte icra ediyoruz. Pandemi nedeniyle kısıtlı olsa da aynı heyecanı ve coşkuyu yaşıyoruz. Fetih karanlıktan aydınlığa çıkış fetih adaleti öne çıkarmak. Fetih zulmün karşısında gerektiğinde eliyle gerektiğinde diliyle var olmaktır. Fetih gönüllere girmektir. Fetih insana değer vermek insan için gayret göstermektir. İşte bu ruhla şanlı ecdadımızdan almış olduğumuz kutlu sancağı millet olarak gençlerimizin öncülüğünde ilelebet payidar kılacağız. Bu mukaddes şehri bize emanet eden, o güzel kumandanı ve güzel askerlerini rahmetle yad ediyorum. Tabii ki bu şehri bugünlere getiren, bu şehirde emeği olan gayreti olanları da rahmetle yad ediyorum. Bugün 9. Fetih Kupası. Bu anlamda sporda var oluşumuz ve spordaki çıtamızı da yukarı taşıyoruz. Her branşta iddiamız var. Daha önce sporcu bulamadığımız branşlarda sporcularımız madalyalarla bizi temsil ediyor. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda her alanda çıtayı yukarıya taşıyacağız. Bu güzel tabloda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.





9. Fetih Kupası'nda dereceye giren ve madalya alan sporcular şu şekilde:

MAKARALI YAY ERKEK

1. Mike Schloesser-Hollanda

2. Nicolas Gırard-Fransa

3. Domagoj Buden-Hırvatistan

MAKARALI YAY BAYAN

1. Jody Vermeulen-Hollanda

2. Lisell Jaatma-Estonya

3. Amanda Milinaric -Hırvatistan

KLASİK YAY ERKEK

1. Sjef Van Den Berg

2. Harun Kırmızıtaş

3. Don Olaru-Moldovya

KLASİK YAY BAYAN

1. Alexandra Mirca-Moldovya

2. Ana Gabriela

3. Elisabeth Straka -Avusturya

GELENEKSEL YAY KADIN MENZİL

1. Fatma Ayvacı

2. Şebnem Saliha Çakıroğlu

3. Nagihan Tunç

GELENEKSEL YAY ERKEK MENZİL

1. Peter Bogar-Slovakya

2. Fatih Yıldız-Türkiye

3. Mehmet Demir- Türkiye

PUTA KOŞUSU BÜYÜK BAYANLAR

1. Sena Keçeci

2. Nadezhda Kharıtonova

3. Beyzanur Akhan

PUTA KOŞUSU BÜYÜK ERKEKLER

1. Oğuz Okçu

2. Bayram Koçak

3. Yutymak Muradil Uulu