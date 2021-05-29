Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi kutlamalarında flaş açıklamalar: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

Vakfın bünyesindeki gençlerin Malazgirt'ten İstanbul'a, oradan yurt dışındaki etkinliklere kadar uzanan başarılı çalışmalarıyla gurur duyduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gençlerimizle birlikte Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Kanlarımızla ve terlerimizle sulayarak vatan yaptığımız bu topraklara mührünü vurduğumuz medeniyetimizi yeniden yükseltecek ve zirveye çıkartacak olan işte bu gençlerimizdir. Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz."

Başkan Erdoğan, bütün bunları da tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği ehemmiyetin, ona yüklediği misyonun hassasiyetiyle yürüttüklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Okmeydanı'na abdestsiz girilemeyişi, müsabakalara mutlaka besmeleyle başlanması, sınavlarda ok kullanma kabiliyeti yanında; ahlakın ve karakterin de dikkate alınması bize bugün takip etmemiz gereken yolu da gösteriyor. Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz. Aklıselim ile düşünen, kalbiselim ile hisseden, zevkiselim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize daha bir güvenle bakıyoruz. Bu duygularla Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusunun başarılı geçmesini diliyorum. Sizlerin nezdinde geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Fetih Kupası'na iştirak eden tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

GÖRKEMLİ KUTLAMA

Başkan Erdoğan'ın mesajı sonrası kutlama programı, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Kur'an tilaveti ve ışık gösterileri düzenlendi.