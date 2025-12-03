Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütüne dava! İşte suça sürüklenen çocuklar hakkında istenen cezalar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ve liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik suça sürüklenen çocuk hakkında kamu davası açıldı. İşte suça sürüklenen çocuklar hakkında istenen cezalar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ve liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmalar tamamlandığını ve suça sürüklenen çocuklar hakkında istenen cezaları bildirdi.
BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNE DAVA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünün 32 eylemine karıştığı belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı suça sürüklenen çocuk hakkında, 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığını duyurdu.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA 75 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcılıktan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturmada; Liderliğini İtalya' da tutuklu bulunan Barış BOYUN'un yaptığı Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 23'ü halen tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı yaşı küçük şahısa ilişkin olarak "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Başsavcılıktan 'Daltonlar'a yönelik soruşturmayla ilgili açıklama: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturmada; Liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan GÖKDEMİR'in yaptığı kamuoyunda "DALTONLAR" olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik olarak örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15'i halen tutuklu, 19'u adli kontrollü 34'ü yaşı küçük şahısa ilişkin "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Kamu Davası açılmıştır. "
