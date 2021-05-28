Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Megakent'in birden fazla adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Geniş çapta gerçekleştirilen operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip destek verdi.

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