Ankara'da FETÖ operasyonu! Sözde emniyet sorumlusu yakalandı
Son dakika haberine göre... FETÖ'nün sözde emniyet sorumlusu yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sözde emniyet sorumlusu N.Ç.'yi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakaladı.
GÜNDEM AA
KISKIVRAK YAKALANDI
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda, 2017 yılından aranma kaydı bulunan FETÖ'nün sözde emniyet sorumlusu saklandığı eve düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
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