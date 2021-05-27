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Ankara'da FETÖ operasyonu! Sözde emniyet sorumlusu yakalandı

Son dakika haberine göre... FETÖ'nün sözde emniyet sorumlusu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sözde emniyet sorumlusu N.Ç.'yi Ankara'nın ilçesinde yakaladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Ankara'da FETÖ operasyonu! Sözde emniyet sorumlusu yakalandı

Son dakika haberine göre... FETÖ/PDY'nin "Emniyet mahrem imamı" N.Ç, 'nın ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

KISKIVRAK YAKALANDI

bünyesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda, 2017 yılından aranma kaydı bulunan FETÖ'nün sözde emniyet sorumlusu saklandığı eve düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

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