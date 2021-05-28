Bilim Kurulu üyesi tarih vererek duyurdu! Maskelere ne zaman veda edeceğiz?

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.