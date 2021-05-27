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'Garson' kod adlı gizli tanık konuştu! 21 ilde FETÖ operasyonu baskını

merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY soruşturmasında 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda 28'i görevde 32 emniyet personelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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'Garson' kod adlı gizli tanık konuştu! 21 ilde FETÖ operasyonu baskını

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik saat 07.00'de 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda 'mahrem imam'lar ile operasyonel hat üzerinden irtibatı tespit edilen, örgütün gizli evlerinde sohbetlere katılan ve hizmet veren, sisteme göre kodlamaları yapılan ve haklarında ifade ile teşhis bulunan 28'i görevde 32 emniyet personelinin yakalanmasına yönelik operasyona devam ediliyor.

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