CHP’li Torbalı Belediyesi'ne skandal atama! Hukukçu olmayan hukuk işleri müdürü
Son dakika haberine göre; İzmir Torbalı Belediyesi’nin Hukuk İşleri Müdürlüğünün başına, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın hukuçu olmayan kızı Ezgi Yıldız getirildi. Yıldız’ın kızını önce özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yapması tepki toplamıştı. Ardından asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atanan Ezgi Yıldız’ın son olarak belediyenin hukuk işleri müdürü olarak atanması yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
GÜNDEM Sabah
Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı. Yıldız ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü olması büyük şaşkınlık yarattı.
2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu oldu.
Sürekli "Liyakat" vurgusu yapan CHP Genel Merkezi'nin Torbalı Belediyesi'ndeki arka arkaya yapılan bu atamalara sessiz kalması dikkat çekti.
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