28 Mayıs 2021, Cuma
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CHP’li Torbalı Belediyesi'ne skandal atama! Hukukçu olmayan hukuk işleri müdürü

haberine göre; Belediyesi’nin Hukuk İşleri Müdürlüğünün başına, Milletvekili ’ın hukuçu olmayan kızı getirildi. Yıldız’ın kızını önce özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yapması tepki toplamıştı. Ardından asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atanan Ezgi Yıldız’ın son olarak belediyenin hukuk işleri müdürü olarak atanması yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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CHP’li Torbalı Belediyesi'ne skandal atama! Hukukçu olmayan hukuk işleri müdürü
Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden , kendisine adaylığı konusunda destek veren Milletvekili 'ın kızı 'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı. Yıldız ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü olması büyük şaşkınlık yarattı.





2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu oldu.

Sürekli "Liyakat" vurgusu yapan 'nin Torbalı Belediyesi'ndeki arka arkaya yapılan bu atamalara sessiz kalması dikkat çekti.

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