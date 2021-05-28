CHP’li Torbalı Belediyesi'ne skandal atama! Hukukçu olmayan hukuk işleri müdürü









2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu oldu.