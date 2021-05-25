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Son dakika | Ankara'da kritik FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde büyük bölge talebe mesulü, bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan ve yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika | Ankara'da kritik FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "bölge talebe mesulü" gibi çeşitli konumlarda görev aldıkları belirlenen 14 kişi hakkında çalışma başlatıldı.

Başsavcılık, ByLock programını kullandıkları da tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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