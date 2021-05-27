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Son dakika | Birleşmiş Milletler'den flaş İsrail kararı! Savaş suçu sayacaklar

Son dakika haberi...BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika | Birleşmiş Milletler'den flaş İsrail kararı! Savaş suçu sayacaklar

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

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