27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: BM İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail'e karşı önemli adım

Son dakika: BM İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail'e karşı önemli adım

Son dakika haberi... , 'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
Son dakika: BM İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail'e karşı önemli adım

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA