27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

İşgalci 'in abluka altındaki 'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda katliam yapıldı, 67'si çocuk 253 kişi hayatını kaybetti. Her fırsatta katliamı reddeden İsrail basını, bu kez ülke gündemine oturan bir habere imza attı. Ülkenin en çok okunan gazetesi , bugünkü birinci sayfasında, 'deki son İsrail saldırılarında şehit olan 67 Gazzeli çocuğun fotoğraflarını "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" başlığıyla yayınladı. 67 çocuğun isim ve fotoğraflarına tek tek yer verilen manşet, büyük tartışmalara neden oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, daha sonra Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-üs Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı.


İşgalci Tel Aviv yönetimi, daha sonra 10 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılar başlattı. 11 gün sonra ateşkes imzalandı. Ancak bu bombardımanlar sonucunda 67'si çocuk yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ise, bugünkü birinci sayfasını bu çocuklara ayırdı. 67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınlayan gazete, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" manşetini attı.

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde, Filistinli kadınların bulunduğu bölmeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı. İçeride mahsur kalan kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

DAHA ÖNCE REDDETTİLER
Haaretz gazetesi, daha önce Filistinlilere saldırıları meşrulaştırmak için "Gazze'den İsrail topraklarına 200'den fazla roket atıldığını" ileri sürmüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İrlandadan flaş İsrail kararı! İRLANDA'DAN FLAŞ İSRAİL KARARI!
Mısırdan İsrail-Filistin ve Hamas hamlesi MISIR'DAN İSRAİL-FİLİSTİN VE HAMAS HAMLESİ
İsrail askeri bir çocuğu vurdu! İSRAİL ASKERİ BİR ÇOCUĞU VURDU!
İsrail güçleri 41 Filistinliyi gözaltına aldı İSRAİL GÜÇLERİ 41 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA