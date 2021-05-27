Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yeni açıklamada, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik" dedi.