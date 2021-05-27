Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yeni açıklamada, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yeni açıklamada, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik" dedi.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin."
"Ekşi yemedim karnım ağrımıyor."
"Terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır."
"Bana 'suç örgütü, suç çetesini kolladınız' diyemezsiniz."
"Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik."
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SEDAT PEKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.
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