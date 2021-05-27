27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama

haberi... İçişleri Bakanı yaptığı yeni açıklamada, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama

İçişleri Bakanı yaptığı yeni açıklamada, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin."

"Ekşi yemedim karnım ağrımıyor."

"Terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır."

"Bana 'suç örgütü, suç çetesini kolladınız' diyemezsiniz."

"Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik."

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SEDAT PEKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni açıklama İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür BAKAN SOYLU'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Polis Özışık kardeşlerin ikametlerinde! POLİS ÖZIŞIK KARDEŞLERİN İKAMETLERİNDE!
Bakan Soylu: Dünyaya ders veriyoruz BAKAN SOYLU: DÜNYAYA DERS VERİYORUZ
Sedat Peker için yakalama kararı! SEDAT PEKER İÇİN YAKALAMA KARARI!
Binali Yıldırım'ın oğlundan suç duyurusu! BİNALİ YILDIRIM'IN OĞLUNDAN SUÇ DUYURUSU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA