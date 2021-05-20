İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz





'ÇOK ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ALMAYA BAŞLADIK'

Soylu, terör örgütü PKK'nın Avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğu, Avrupa ülkelerinin uyuşturucu yakalamasında Türkiye kadar performans gösteremediğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptık, böyle bir operasyon yoktu. Şu an ulaştığımız büyüklük 2 milyar lira civarındadır. Operasyon sürdüğü için sayı bunun daha üstüne çıkacaktır, artmaya devam edecektir. Bir yandan terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz. Tüm terör örgütlerini sahada baskıladık. PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'tı, dün gelen haberlerle 256 oldu. Özellikle son zamanlarda çok üst düzey yöneticileri almaya başladık. Çünkü çember giderek daralmaktadır."