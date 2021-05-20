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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz

İçişleri Bakanı , "Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz. Tüm terör örgütlerini sahada baskıladık. PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'tı, dün gelen haberlerle 256 oldu" dedi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz

Bakan Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen '109'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katıldı. Soylu, güvenliğin 'nin en önemli alt yapı yatırımlarından birisi olduğunu, alt yapı yatırımlarının standarda ulaşması için mücadele ortaya konduğunu söyledi. Bakan Soylu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Açık Kapı biriminin vatandaşlara rehberlik ettiğini, emniyet ve jandarmada oluşturulan 'Güven Masası'nın da vatandaşla devletin merhametli, şefkatli yüzünü buluşturduğunu belirtti.



'BÜYÜK MÜCADELE ORTAYA KOYDUK'
Bakan Soylu, terör, uyuşturucu ve organize suçlar başta olmak üzere birçok alanda mücadeleler verdiklerini kaydederek, trafikte son 10 yılda 100 bin kişi başına düşen can kaybının 13,4'ten 5,8'e gerilediğini anımsattı. Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, "Narkotik alanında birileri birtakım yorumlar yapıyor, organize suç çetelerinin ağzıyla konuşuyorlar. Özellikle sonrasında büyük mücadele ortaya koyduk, ciddi sıçrama yakaladık. 2017'de 941'le rekor seviyeye çıkan madde bağlantılı ölümler, ciddi bir saha baskısıyla şu anda 278'e çekildi" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, geçmişte camilerin, okulların etrafında uyuşturucu satıldığını, bunlara müdahale edilerek haftada ortalama yaklaşık 4 bin 500 gözaltı yapıldığını kaydetti.



'ÇOK ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ALMAYA BAŞLADIK'
Soylu, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğu, Avrupa ülkelerinin uyuşturucu yakalamasında Türkiye kadar performans gösteremediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptık, böyle bir operasyon yoktu. Şu an ulaştığımız büyüklük 2 milyar lira civarındadır. Operasyon sürdüğü için sayı bunun daha üstüne çıkacaktır, artmaya devam edecektir. Bir yandan terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz. Tüm terör örgütlerini sahada baskıladık. PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'tı, dün gelen haberlerle 256 oldu. Özellikle son zamanlarda çok üst düzey yöneticileri almaya başladık. Çünkü çember giderek daralmaktadır."



Bakan Soylu, 'in siyasi uzantılarına ve bağlantılarına, "Bize kaymakamlar, valiler lazım, bürokraside adamlar lazım, geliyoruz" dediğini, bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 400 kaymakam alındığını anımsatan Soylu, mülki idare teşkilatının yaklaşık üçte birinin yenilendiğini kaydetti.

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