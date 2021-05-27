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Son dakika haberi | MSB duyurdu! FETÖ'cülere flaş operasyon!

'nın (MSB) açıklamasında "’nin ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden ’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika haberi | MSB duyurdu! FETÖ'cülere flaş operasyon!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 7 şüphelinin yakaladığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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