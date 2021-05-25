Son dakika: Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusu





"MÜVEKKİLİM HALİL FALYALI'YI TANIMAMAKTADIR"

Şüpheli Sedat Peker'in videosunda, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın uyuşturucunun para trafiğini yönettiğini ve Erkam Yıldırım'ın da Kıbrıs'a gittiğinde bahsi geçen kişinin otelinde kalarak misafiri olduğu yönünde yalan ve iftiralara yer verdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilim Halil Falyalı'yı tanımamaktadır. Kıbrıs'a da en son 5 yıl önce gitmiş olup, bahsi geçen şahsın otellerinde veya ona ait bir yerde misafir de olmamıştır. Halil Falyalı adlı şahısın ne müvekkilim ve ne de müvekkilimin ailesiyle herhangi bir ilgisi, ilintisi bulunmamaktadır. Kaldı ki bahsi geçen iş adamı da gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube haber kanalına canlı bağlanıp, müvekkilim ve babası Binali Yıldırım ile ilgisi olmadığını açıkça beyan etmiştir.

Şüpheli Sedat Peker, belirli bir plan ve program dahilinde müvekkille ilgisiz kişi ve konuları ilişkilendirmek, yanlış tarih ve bilgiler vermek ve olayları gerçek bağlamından koparıp manipüle etmek suretiyle yapmış olduğu açıklamalar ve kasıtlı yorumların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün olmadığı gibi yapılan paylaşımda korunması gereken herhangi bir hukuki yarar bulunmadığı da savcılık makamının malumudur. Yine, şüpheli Sedat Peker iddia ve iftiralarını asla kabul etmemekle birlikte, müvekkilim hakkında yeni bir uyuşturucu ticareti güzergahı kurmak için Venezuela'ya gittiğini iddia ederken, videonun devamında ise 'Kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil, başka gemiler koordinasyon ediyor' ifadeleriyle birbiriyle çelişkili birtakım ifadelere yer vermesi, paylaşımında bir tutarlılık olmadığını da göstermektedir. Paylaşılan videoda suç uydurma suçu da gerçekleşmiş olup, şüphelinin bu kasıtla hareket ettiği de açıkça ortadadır."

Bu kapsamda dilekçede, şüpheli Sedat Peker hakkında "hakaret", "iftira" ve "suç uydurma" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.





"ÇAMUR AT İZİ KALSIN, ŞİDDETLE REDDEDİYORUM"

Yıldırım, Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretine ilişkin ise, "Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, bu münasebetle de onlarla birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir." demişti.