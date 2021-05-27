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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a kritik ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı 'ın daveti üzerine 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a kritik ziyaret! Tarih belli oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Atina'ya geçmeden önce, 30 Mayıs 2021 tarihinde, Batı Trakya'yı ziyaret edecektir" denildi.

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