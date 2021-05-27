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Son dakika: Ülke genelinde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması: 767 aranan şahıs yakalandı

Son dakika haberi... : Ülke genelinde yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda 767 aranan şahıs yakalandı, 132 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 772 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

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Son dakika: Ülke genelinde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması: 767 aranan şahıs yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda 767 aranan şahıs yakalandı, 132 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 772 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

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