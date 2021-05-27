Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık operasyonlarda 11 teröristin yok edildiğini açıkladı.
PENÇE OPERASYONLARINDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI
Dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu. (Rakam 140'a çıktı)" ifadelerine yer verildi.
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