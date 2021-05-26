Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’a gidiyor

LİDERLER ZİRVESİ

İki bakanın, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde bir araya gelme olasılığını ele almasının beklendiği aktarıldı.