Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’a gidiyor
Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a gideceği tarihi açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü tarihinde Yunanistan'a gideceğini söyledi.
Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelen davet üzerine 31 Mayıs Pazartesi günü Yunanistan'a gidiyorum." dedi. Dün Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin 31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini aktarmıştı.
MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK
Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşmenin yapılacağı kaydedildi. Görüşmelerde Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın üzerinde durulması bekleniyor.
LİDERLER ZİRVESİ
İki bakanın, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde bir araya gelme olasılığını ele almasının beklendiği aktarıldı.
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