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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’a gidiyor

Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanı 'a gideceği tarihi açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü tarihinde Yunanistan'a gideceğini söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’a gidiyor

Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanı , "Gelen davet üzerine 31 Mayıs Pazartesi günü 'a gidiyorum." dedi. Dün Yunan basınından gazetesi, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin 31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini aktarmıştı.

MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı arasında bir görüşmenin yapılacağı kaydedildi. Görüşmelerde 'daki Müslüman azınlığın üzerinde durulması bekleniyor.

LİDERLER ZİRVESİ

İki bakanın, ayrıca Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı 'in 14 Haziran'da 'de düzenlenecek 'nde bir araya gelme olasılığını ele almasının beklendiği aktarıldı.

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