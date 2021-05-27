Mardin’de MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Teröristlere ait sığınaklarda plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi

Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 2 ayrı noktada bulunan 2 sığınakta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz komutanı EYP düzeneği ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.