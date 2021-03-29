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MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... MİT ve TSK'nın kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'ın Kandil bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK'nın sözde Gümrük Koordinasyonu sorumlusu 'Renas Aydın' kod adlı etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, 1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın, farklı bölgelerden intikal eden istihbarat bilgilerini analiz eden MİT tarafından adım adım takibe alındı.

PKK/KCK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz "istihbarat şebekelerini" de bu operasyonda kullandı.

2 Şubat 2021'de bölgede uygun şart ve koşullar oluşunca TSK ile eş güdüm halinde gerçekleştirilen operasyonda terörist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Sözde gümrük faaliyetleriyle PKK/KCK'ya haraç toplayan terörist Aydın'ın aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.

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