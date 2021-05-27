Son dakika: ABD'den üst düzey ziyaret! Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

Son dakika haberi... ABD'de Joe Biden yönetiminin iktidara gelmesinin ardındanTürkiye'ye ilk resmi ziyaret, bugün gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, başkent Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşme gerçekleştiriyor.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR MASADA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Önal Sherman'ın siyasi istişareler gerçekleştirmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Söz konusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Sherman'ın ziyaretine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında 27 Mayıs 2021 tarihinde Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. Sözkonusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.