Son dakika | MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.
MİT, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğu belirlendi.
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