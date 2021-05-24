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Son dakika | MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, 'ın kuzeyindeki kırsalında etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika | MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 4 /KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak kırsalında bulunduğu belirlendi.

2 araç içinde tespit edilen 4 örgüt mensubuna yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda 2'si üst düzey olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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