27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji İstanbul ve Ankara için tarih vererek uyarıda bulundu! Şiddetli bir şekilde geliyor

Meteoroloji İstanbul ve Ankara için tarih vererek uyarıda bulundu! Şiddetli bir şekilde geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü mevsim normalleri üzerindeki sıcakların sona erdiğini duyurdu. Yapılan önemli açıklamada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için dolu ve sağanak uyarısında bulunuldu. İstanbul ve Ankara'da yağması beklenen dolu ve yağmur için tarih de verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
Meteoroloji İstanbul ve Ankara için tarih vererek uyarıda bulundu! Şiddetli bir şekilde geliyor

Hafta boyunca devam eden mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar yerini sağanak yağmura bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sağanak ve dolu uyarılarında bulunuldu.

Sıcaklıklar düşüşe geçiyor ve yağmur geliyor. Özellikle Marmara'da başta İstanbul olmak üzere ve Karadeniz'de 5-6 gün gri gökyüzü var.

Bu havaları sevmeyenler psikolojik olarak biraz bunalabilirler. Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da ise tam tersi yaz havası yaşanacak.

Anadolu'da radar görüntüsü mayın tarlasına döndü. Birçok noktada ani sağanak yağmur, şimşek, yıldırımın yanında sert dolu hadiseleri oluşabilir. Aşağıdaki haritada kırmızı renkli yerlerde ve çevrelerinde yer alanlar dikkatli olsun.

TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ilerliyor. Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği bu günlerde Meteoroloji'den ile ilgili son dakika bilgisi geldi.

Buna göre; bugün Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur ve Isparta'da yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş yüzünü gösterecek.

Cuma günü beklenen yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

KRİTİK GÜN

Meteoroloji'nin 5 günlük raporundaki kritik tarih ise cumartesi günü. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.

Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

27 May - 2 Haz 2021 haftalık hava durumu haritası ise böyle yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA