MİT ve emniyetten DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığındaydılar
MİT ve emniyet ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon düzenledi. Eylem hazırlığındaki 14 militanın gözaltına alındığı açıklandı.
GÜNDEM DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
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