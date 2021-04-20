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MİT ve emniyetten DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığındaydılar

MİT ve emniyet ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında 'da terör örgütü 'a yönelik bir operasyon düzenledi. Eylem hazırlığındaki 14 militanın gözaltına alındığı açıklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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MİT ve emniyetten DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığındaydılar

'da MİT ve emniyetin terör örgütü 'a yönelik opersyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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