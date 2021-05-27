Son dakika: PKK'nın şehir yapılanmasına dev darbe! HDP'den de tutuklananlar var

3 kişinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonda HDP'li Sabri Özdemir ve Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 31 şüpheli yakalanmıştı.