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İstanbul'daki toplu taşıma yoğunluğuna Cumhur İttifakı dur dedi! 66 bin servis ulaşıma destek verecek

Son dakika haberi... (İBB) Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda, 66 bin servis aracının pandemide toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, CHP ve meclis üyelerinin hayır oylarına karşı, ve MHP oylarıyla kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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İstanbul'daki toplu taşıma yoğunluğuna Cumhur İttifakı dur dedi! 66 bin servis ulaşıma destek verecek

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Oturuma ikinci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlık etti. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, "66 bin servisin toplu ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifi sundu.

Türkyılmaz, "Bu gün burada her üyemize hayati bir sorumluluk düşmektedir. Her otobüs durağını Fazilet durağı kabul eder bir anlayışa karşı inisiyatif alma zamanı gelmiştir. Bu sebeple 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir; İETT'nin ilave 250 adet yeni hat tahsis ederek faaliyete geçmesi. İki; toplu ulaşımı rahatlatmak için, pandemi şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik dar boğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmetleri için sözleşmesi imzalanması bu surette İstanbul trafiğine bu servisleri geçici olarak entegre edilmesi teklif karar olarak gündeme alınmasını oylanmasına teklif ederiz" ifadelerini kullandı.

Teklif AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Teklife CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri ise ret oyu verdi.

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