Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım yoğunluk yaşandı! Vatandaşlar duruma tepki gösterdi

Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil. Ben de toplu taşıma kullandım. Şimdi işe gidiyorum. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da bu kadar trafik ve yoğunluk olmasına şaşırdım. Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım" dedi.