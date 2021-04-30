Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşım yoğunluk yaşandı! Vatandaşlar duruma tepki gösterdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası Türjkiye'de tam kapan dönemine geçileceğini açıklamıştı. 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Öte yandan kentte bazı noktalarda da trafik yoğunluğu oluştu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte bazı noktalarda da trafik yoğunluğu oluştu.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi. Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkın olduklarını dile getirdi.
"AKŞAM EVE NASIL GİDERİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"
Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var.
Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil. Ben de toplu taşıma kullandım. Şimdi işe gidiyorum. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da bu kadar trafik ve yoğunluk olmasına şaşırdım. Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım" dedi.
"İNANILMAZ BİR TRAFİK VAR"
Yolların bu kadar yoğun olmasına şaşkın olduğunu belirten Mustafa Atasoy ise, "Bugün dışarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdım. Dışarı çıktığımda gördüm ki herkes dışarıda. Ben de şu an Avcılar'dan geliyorum. İnanılmaz bir trafik var" diye konuştu.
Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor.
Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitlemiş durumda.
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