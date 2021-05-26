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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni uygulama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı koronavirüsle mücadele döneminde geçilen uzaktan eğitimin ardından eğitimde telafi uygulamasına gidileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni uygulama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasına hazır olduklarını, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

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