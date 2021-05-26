Son dakika: AK Parti MYK sonrasında Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TARTIŞMASI

AK Parti MYK'sı güçlü bir şekilde İçişleri Bakanımız Soylu ve eski Başbakanımız Binali Yıldırım'la iddiaları güçlü bir şekilde reddetmektedir. Pekçok vesayet girişimiyle siyaseti zehirlemek isteyen, dizayn etmek isteyen pekçok çabayla karşı karşıya kaldık. Bu illegal mafyatik alanların siyasette referans alanı olarak kabul edilmesinin yapmış olduğum ilk açıklamada söyledim. Arkadaşlara saldıran siyasetçiler, maalesef siyasetin sivil dinamikleri içerisinde olmaması gereken bir şey yaptılar. İllegal, gayrimeşru alandan yönetilen hezeyanları kendi muhalefetlerini oluşturmak için tarihi bir hata yaptılar.

Bunu yapanlar muhalefet etmek adına meşru alanda konuşabilecekleri, rekabet edebilecekleri herhangi alan yokmuş gibi illegal, mafyatik alanlarından söylenen hezeyanları kendi muhalefetin siyasi yapı taşları haline getirerek kendi zeminlerini kaydırmış oluyorlar. Siyasete saldırılar olur, dizayn etmeye çalışanlar olur. Önemli olan herkesin saldırının gayrimeşru alandan geldiği için kategorik olarak reddetmesi gerekir.

Siyasetin yapıtaşı haline getirirseniz o zaman siyaset zehirlenmiş olur. Bir suç örgütü liderinin sözlerini esas almak başlı başına vahim bir durum ortaya çıkarmaktadır. Arkadaşlarımızın kendileri bu çirkinliklere, iftiralar için yargı mensuplarına başvuruyorlar. Türk siyasi hayatının referansının hiçbir zaman illegal yapılar, suç örgütleri olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Siyaset kurumu, siyasi muhalefet içerisindeki bazıları, muhalefet etme biçimini arkadaşlarımıza bir saldırıya dönüştürmek siyasi aracılık ve taşeronluk olur.