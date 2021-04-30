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İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında toplu taşımada düzenlemeye gitti. Bu kapsamda İBB'nin sefer sayılarını azaltılmasına ve bazı raylı sistem hatlarını iptal etmesine vatandaşlar isyan etti. Sosyal medyadan yoğun eleştiri yapan vatandaşlar, sefer sayılarının tekrar arttırılmasını ve iptal edilen hatların aktif hale gelmesini istedi. Vatandaşlar, "Akşam 21.00'den sonra işten çıkanlar ne yapacak son seferin 23.00 olması lâzım. Çekmeköy metrosunun sefer saatlerini 15 dakikaya uzatarak çok akıllıca bir şey yapmışsınız. Tıklım tıklım bindik metroya." diyerek tepkilerini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 12:14
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İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün akşam başlayan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak genel sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.

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İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi!

Bu kapsamda İBB'nin sefer sayılarını azaltılması ve bazı raylı sistem hatlarını iptal etmesi ilk günden yoğun eleştirilere maruz kaldı. Birçok vatandaş sosyal medya üzerinden İBB'nin toplu taşıma düzenlemesine tepki gösterdi.

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İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi!

SOSYAL MEDYADAN YOĞUN TEPKİ: "AMACINIZ NE? COVİD'E YARDIM MI?"

Sefer sayılarının tekrar arttırılmasını ve iptal edilen hatların aktif hale gelmesini isteyen vatandaşların tepkileri şu şekilde:

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İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi!

"4'e düşürülen vagon sayısı tekrar 8'e çıkarılsın. Sefer aralıkları 15 dakika olmasın. Bunu yapmak çok zor olmasa gerek."

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İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi!

"Bence sabah ve iş çıkışı saatlerinde normal sefer sıklığına dönülsün. Durum malum çoğu kişi çalışıyor."