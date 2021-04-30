İBB'nin toplu taşıma düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında toplu taşımada düzenlemeye gitti. Bu kapsamda İBB'nin sefer sayılarını azaltılmasına ve bazı raylı sistem hatlarını iptal etmesine vatandaşlar isyan etti. Sosyal medyadan yoğun eleştiri yapan vatandaşlar, sefer sayılarının tekrar arttırılmasını ve iptal edilen hatların aktif hale gelmesini istedi. Vatandaşlar, "Akşam 21.00'den sonra işten çıkanlar ne yapacak son seferin 23.00 olması lâzım. Çekmeköy metrosunun sefer saatlerini 15 dakikaya uzatarak çok akıllıca bir şey yapmışsınız. Tıklım tıklım bindik metroya." diyerek tepkilerini dile getirdi.