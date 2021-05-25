Yeni bir kaos mu planlanıyor? Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber’de yorumladı
Son dönemde artan provokasyonlar, hükümeti yıpratma çabaları ve erken seçim çağrısının Millet İttifakı paydaşları tarafından dillendirilmesi dikkat çekiyor. Bunlar tesadüf mü yoksa planlı mı? Muhalefet neden Türkiye karşıtlarına destek veriyor? Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar? HDP Kürtlerin temsilcisi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.
Savcı Sayan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"HDP asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. HDP ancak Kürtleri parçalamaya çalışan kurtların temsilcisi olabilir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti buna asla müsaade etmeyecek kendi vatandaşlarını bu belalardan kurtaracaktır.
Demokrasi getireceğiz diyen devletlerin mazlum halklarına başına neler getirdiğini hepimiz biliyoruz. Kendi çocuklarına tatil parası çıkarmak için bizim mazlum çocuklarımız üzerinden plan yapıyorlar. Petrol kazanı kaynasın bizim çocukların kanları dökülsün. Kardeş kavgasını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz.
Ergenekon döneminde ıslak imzaların sahte olduğunu savunanların şimdi kalkıp bir video yayını üzerinden Türkiye'ye yapılan saldırıya inanmalarını anlamış değilim. Halkı nasıl algılarla yönetebiliriz mantığıyla hareket ediyorlar.
Devlet 2-3 kasetle yönetilecek bir devlet değildir. Kasetle Genel Başkan olanlar kasetle iktidar olacağını sanıyor. Kasetle gelenler 10 seçimdir bir şey kazanamıyor.
İnsanlar hata yapar. Pin numaralarını yanlış girebilir. Ancak sayın Erdoğan bu ülkenin puk kodudur.
Erdoğan bu ülkenin kartlarının bloke edilmesine müsaade etmez. Erdoğan bir Anadolu destanıdır. Sayın Erdoğan oynanan tüm oyunları bertaraf edecektir.
Bunları topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine geldi bir şey yapamadı şimdi videoları mı bir şey yapacak? Ben sadece bunlara gülüyorum ama bunlara inananların art niyetli olduğunu anlamalıyız. Kime yapılırsa yapılsın kumpaslara ortak şekilde karşı çıkmalıyız.
Bu ülke hepimizindir. Partilerden ziyade ülkemiz bizim için önemlidir. Partiler gider gelir ancak ülke giderse bir daha geri gelmez. Tüm mazlum coğrafyalarda oynanan oyunları bozmak için Erdoğan'ın nasıl çaba sarf ettiğini görmek zorundayız.
Kimin CHP'yi işgal ettiğini anlamak için bugünkü olaylara bakmak yeterlidir. Erdoğan FETÖ üzerinden kurulan oyunu gördü. O zamandan beri Türkiye'ye bir saldırı var. Bunun partneri de CHP'dir. CHP'yi dizayn edenler bugün de ülkeyi işgal etmek için yine CHP'yi kullanıyorlar.
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