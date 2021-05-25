Yeni bir kaos mu planlanıyor? Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber’de yorumladı

Bunları topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine geldi bir şey yapamadı şimdi videoları mı bir şey yapacak? Ben sadece bunlara gülüyorum ama bunlara inananların art niyetli olduğunu anlamalıyız. Kime yapılırsa yapılsın kumpaslara ortak şekilde karşı çıkmalıyız.