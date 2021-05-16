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PKK elebaşı Murat Karayılan'dan itiraf geldi: Öleceksiniz diye talimat verdik

Son dakika haberine göre; Terör örgütü 'nın elebaşlarından , 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekâtlarında ciddi darbeler aldıklarını ve teröristlere kaçmaları için talimat verdiklerini itiraf etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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PKK elebaşı Murat Karayılan'dan itiraf geldi: Öleceksiniz diye talimat verdik

, saklandığı delikten örgütün yayın organlarına Pençe harekâtlarında aldıkları ağır darbelerle ilgili, "Ciddi darbeler aldık, ağır kayıplarımız oldu. Birçok bölgede yönetici düzeyindeki komutanlarımızı kaybettik. Bizi zayıflatarak tümden ortadan kaldırmak istiyorlar." sözlerini kullandı.

"ÖLECEKSİNİZ DİYE TALİMAT VERDİK"

, "O kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki, 18 kayıp verip, 7 kişilik bir grupla irtibatımız kopunca telsizle eğer zorlanıyorsanız, geri çekilebilirsiniz, bulunduğunuz bölgeleri terk edin, yoksa öleceksiniz diye talimat verdik" itirafında bulundu.

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