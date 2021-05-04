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Türk komandosu Irak'ın kuzeyinde PKK mağarasına girdi

'nin Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları tüm hızıyla sürüyor. , "Girilemez denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" ifadeleriyle bir video paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Türk komandosu Irak'ın kuzeyinde PKK mağarasına girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, "Girilemez denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajıyla paylaşılan videoda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerden arındırılan bir bölgedeki mağaranın görüntüsü yer aldı.

Görüntülerde, Mehmetçik mağaranın dar geçidinden geçerek, teröristlerin daha önce saklandığı yeri gösteriyor.

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