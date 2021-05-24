Son dakika: Sağlık Bakanlığı yayınladı: Saat 14.00 itibarıyla değişti! İşte aşılanların sayısı
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi. Öte yndan Sağlık BakanlığıTürkiye'de aşılanan kişi sayısını açıkladı. İşte Türkiye'de birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı...
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon bin 900'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 14.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 20 bin 582, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 981 bin 318 oldu. Toplam aşı sayısı ise 28 milyon bin 900 olarak hesaplandı.
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 701 bin 752, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 903 bin 450 toplam 4 milyon 605 bin 202, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 316 bin 562, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 7 bin 799, toplam 2 milyon 324 bin 361, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 72 bin 084, ikinci doz aşı sayısı 832 bin 637, toplam 1 milyon 1 milyon 904 bin 721 doz olarak kayıtlara geçti.
40 VE 50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de aşılanacak. Ancak 40 ve 50 yaş grubu için henüz tarih belli olmadı.
Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı. Bakanlığın yeni hedefi ise eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak.
50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.
Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.
ÖĞRETMENLER VE OKUL ÇALIŞANLARI İÇİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı.
Bu da eğitim camisinin yüzde 40'ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 25 milyon 670 bini aştı
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