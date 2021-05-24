Son dakika: Sağlık Bakanlığı yayınladı: Saat 14.00 itibarıyla değişti! İşte aşılanların sayısı

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 701 bin 752, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 903 bin 450 toplam 4 milyon 605 bin 202, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 316 bin 562, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 7 bin 799, toplam 2 milyon 324 bin 361, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 72 bin 084, ikinci doz aşı sayısı 832 bin 637, toplam 1 milyon 1 milyon 904 bin 721 doz olarak kayıtlara geçti.