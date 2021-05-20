Son dakika: Sağlık Bakanlığından korona virüs aşısı açıklaması! "1. ve 2. doz aşı..."

24 SAATLİK VERİLER...

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 646 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 852 bin 700, toplam 4 milyon 498 bin 851, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 257 bin 334, ikinci doz aşı sayısı 950 bin 482, toplam 2 milyon 207 bin 816, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 47 bin 283, ikinci doz aşı sayısı 808 bin 817, toplam 1 milyon 856 bin 100 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 369 bin 195 Kovid-19 aşısı yapıldı.

BAKAN KOCA, İLLERE GÖRE HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (18 MSYIS2021) illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 8-14 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vakası sayılarına yer vererek, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadesini kullandı.