Aşı çalışmalarında flaş araştırma! 7 koronavirüs aşısı birleştirilip tek aşı olacak!

İngiltere'de yapılan bir araştırma ise herkesi çok şaşırttı. Bu araştırmaya göre Oxford, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax gibi aşıların birleştirilip tek aşı haline getirilmesi gündemde

Daha önce iki doz Covid-19 aşısı olan binlerce gönüllü üzerinde deneyecek.