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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Tarım işçileri de aşılanmaya başladı

Sağlık Bakanı , Kovid-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılanmaya başladıklarını ifade etti. Bakan Koca paylaştığı videoda "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Tarım işçileri de aşılanmaya başladı

Sağlık Bakanı , Kovid-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda 'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullanıyor.

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