Evlat nöbetindeki baba HDP'ye isyan etti: Çocuğumu PKK'ya sattılar





'KAPILARINDAN AYRILMAYACAĞIZ'

Yaklaşık 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin kepenk kapattığını ve kaçıp gittiklerini söyledi. HDP'nin iç yüzünü herkesin görmesi gerektiği çağrısında bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"Kendi halkından kaçan bir partiden ne bekleyeceksiniz? HDP'ye destek verenler bakın görüyorsunuz. Artık iç yüzünü onlar da görsünler. Suçlu insan kaçar, parti merkezi ama kepenk kapatıp, gittiler. Neden bizden kaçıyorlar? Biz onlar gibi eşkıya değiliz ki. Bizim çocuklarımızı bizzat HDP para karşılığı PKK'ya sattı. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün.