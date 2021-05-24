Yeşim Meltem Şişli İBB'den maaş alıyor! Başörtülü kadınlara hakaretten uzaklaştırılmıştı

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Raporun sonuç bölümde Şişli için "Görevi başında kalmasında sakınca görülerek görevinden uzaklaştırılan eski genel sekreter yardımcısının Yeşim Meltem Şişli'nin İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (İSFALT) yönetim kuruluğu başkan vekilliği görevini yürüttüğü görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26'ncı maddesi, iştirak şirketlerinde görev verilebilecek kişileri belirlemektedir. Bu düzenleme, genel sekreter ve yöneticilik sıfatını haiz personele yönetim kurulu üyeliği görevi verilebileceği belirtilerek iştirak şirketlerde görev verilebilecek personeli kısıtlamaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi yöneticilik sıfatına sahip olmayanlara belediyenin iştiraki olan şirketlerde görev verilemeyeceği ortadadır. Genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan kişinin bu göreviyle bağlantılı olarak verilen şirket yönetim kurulu üyeliğinden de uzaklaştırılması gerekir." ifadelerine yer verildi.