Yeşim Meltem Şişli İBB'den maaş alıyor! Başörtülü kadınlara hakaretten uzaklaştırılmıştı
Başörtülü kadınlara hakaretleri ve ahlaksız teklifi sonrası açılan davayla görevinden uzaklaştırılan Yeşim Meltem Şişli'nin CHP'li İBB'den maaş almaya devam ettiği ortaya çıktı. Şişli’nin İSFALT'ta Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görevde olduğu öğrenildi.
İSMEK'te başörtülü kadın bölge sorumlarına hakaret ve çirkin tekliflerde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Yeşim Meltem Şişli'nin İBB iştiraki İSFALT'ta Yönetim Kurulu Başkanvekili görevi yürüttüğü ortaya çıktı.
AHLAKSIZ SÖZLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK'te görevli bölge sorumluları kadınlara, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak, ayrıca birçoğunuz da bekârsınız isterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" diyerek aşağılayıp hakaret etmişti.
Skandal olayın ardından Şişli hakkında yargı süreci başlatılmış, İBB'deki görevi ise kamuoyu baskısı sonrasında sonlandırılmıştı. Ancak, Şişli'nin genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmasına rağmen İBB'den maaş aldığı ortaya çıktı. İBB Denetim Komisyonu raporuna yansıyan detayda Şişli'nin İBB iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (İSFALT) yönetim kuruluğu başkan vekilliği görevini yürüttüğü tespit edildi.
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Raporun sonuç bölümde Şişli için "Görevi başında kalmasında sakınca görülerek görevinden uzaklaştırılan eski genel sekreter yardımcısının Yeşim Meltem Şişli'nin İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (İSFALT) yönetim kuruluğu başkan vekilliği görevini yürüttüğü görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26'ncı maddesi, iştirak şirketlerinde görev verilebilecek kişileri belirlemektedir. Bu düzenleme, genel sekreter ve yöneticilik sıfatını haiz personele yönetim kurulu üyeliği görevi verilebileceği belirtilerek iştirak şirketlerde görev verilebilecek personeli kısıtlamaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi yöneticilik sıfatına sahip olmayanlara belediyenin iştiraki olan şirketlerde görev verilemeyeceği ortadadır. Genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan kişinin bu göreviyle bağlantılı olarak verilen şirket yönetim kurulu üyeliğinden de uzaklaştırılması gerekir." ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF online sınav giriş: 2021 ATA AÖF final sınavı tarihleri ne zaman? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?
- 27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama: 2021 POMEM fiziki yeterlilik parkur sınavı ne zaman, nasıl olacak?
- Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...
- DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? 2021 ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?
- Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...
- BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...
- Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...
- Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...
- 5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...
- Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...