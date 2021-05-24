24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

Son dakika: CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

Son dakika haberine göre Başkanı 'ın hukuksuz işlem yaptığı bir kez daha belgelendi. Ankara 17. İdare Mahkemesi; 'nin, 'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararları hukuksuz olduğuna karar verdi. eski Ankara Milletvekili ve Eski Başkanı "'nin mühürlenmesi ve ruhsatların iptaline yönelik kararları mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. Kararlar 21 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiştir" dedi. İşte detaylar...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
ABONE OL
Son dakika: CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

eski Ankara Milletvekili ve Eski Başkanı , Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda; 'nin inşaatlarının 16 Aralık 2019 tarihli tutanak ile seviye tespitine ve inşai faaliyetin durdurulmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.

24 Nisan 2017 tarih ve 22-1, 22-2, 22-3 sayılı yapı ruhsatlarının hukuken geçerliliğini sürdürdüğü, müktesep hak olduğu halde mühürleme yapıldığı, inşaatı teslim etme süresine ilişkin taahhütlerinin bulunduğu hatırlatılarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptaline yönelik kararın iptalini istendi.

Ankara 17. İdare Mahkemesi; Aygün'ü haklı buldu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararlarının hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi, dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

25 MİLYON TL'LİK RÜŞVET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Aygün, sahibi olduğu ve Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine inşa ettiği TOGO İkiz Kuleleri hakkında açıklamada bulundu. Aygün "TOGO Kuleleri'nin mühürlenmesi ve ruhsatların iptaline yönelik kararları mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. Kararlar 21 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. 'nın, Aygün'ün Başkanı ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Yavaş yönetimine tepki yağıyor: Acilen geri çekin YAVAŞ YÖNETİMİNE TEPKİ YAĞIYOR: ACİLEN GERİ ÇEKİN
İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE TEŞEKKÜR BELGESİ
Melih Gökçek'ten Yavaş ve İmamoğlu'na şok sözler! MELİH GÖKÇEK'TEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ŞOK SÖZLER!
Mansur Yavaş 25 milyon liralık rüşvetten haberdar MANSUR YAVAŞ 25 MİLYON LİRALIK RÜŞVETTEN HABERDAR
Suya zam yapmak istedi AK Parti engelledi SUYA ZAM YAPMAK İSTEDİ AK PARTİ ENGELLEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA