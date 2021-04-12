Mansur Yavaş seçim öncesi sözlerini unutup suya zam yapmak istedi AK Parti engelledi

YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ARTI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

AYAZ: "ZAMMIN ADI KADEME OLDU"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Emin Ayaz; "Zammın adı kademe oldu. Eğer biz zam yaparak tasarruf yapıyorsak, Türkiye'de de obezitenin de önüne geçeriz" dedi.

Mehmet Emin Ayaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kararların yüzde 98'nin oy birliğiyle geçtiğini belirterek, "Geçmeyen kararlar zaten o yüzde 2'nin içinde var. Bu da çok çok büyük bir orandır. Zammın adı kademe oldu. Şimdi burada herkes biliyor ki; 1. kademeye zam yok. 2. kademeye zam var, yüzde 50. 3. kademeye zam var, yüzde 80. Eğer biz zam yaparak tasarruf yapıyorsak, Türkiye'de de obezitenin de önüne geçeriz. Fakir fukaraya ekmeği 1 lira yapalım, zenginlere 100 lira yapalım. ASKİ'nin 2020 gelirleriyle giderleri arasında 417 milyon artı fark var. Bunu nasıl olsa biraz sonra faaliyet raporlarında açıklayacağız. Sanki AK Parti Ankara'yı düşünmüyor, sadece CHP düşünüyor imajı verilmesi çok yanlış" dedi.